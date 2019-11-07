Sevgililer Günü Hediyesi İndirimleri

Bazı çiftlerin heyecanla beklediği ve 2020 Sevgililer Günü sürprizleri için şimdiden hazırlıklara başladığı, bazı çiftlerinse bu özel gün için hediye seçimini her zamanki gibi son ana bıraktığı 14 Şubat 2020 Sevgililer Günü yaklaşıyor. “Sevgililer Günü ne zaman?” “Sevgiliye hediye ne alınır?” sorularının sıkça sorulduğu bugünlerde Sevgililer Günü hediye arayışları da artıyor. Birbirlerine olan sevgilerini özel hediyelerle taçlandırmak isteyen çiftlerin sayısız alternatifi bulunuyor. Sevgiliye hediye seçmek, bazıları için zor gibi görünse de MediaMarkt, 14 Şubat hediyeleri için geniş ürün yelpazesi sunarak Sevgililer Günü hediye seçenekleri arasında yer alan birbirinden çeşitli ve uygun hediyelere kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor.

Sevgililer Günü 2020 için kız arkadaşınıza ya da erkek arkadaşınıza ürün beğenirken zorlanmayacağınız, sevdiğinizin kullandıkça sizi hatırlayacağı Sevgililer Günü hediyeleri ulaşılabilir fiyatlarla MediaMarkt’ta sizleri bekliyor. Seçtiğiniz hediyeleri Sevgililer Günü mesajları ile paylaşarak sonraki yıllarda da bu güzel anıyı hatırlayabilirsiniz.

Sevgililer Günü sürprizleri dendiğinde genelde akla uçuk kaçık, tahmin edilemeyen aktiviteler gelse de zevkli hediyelerle de sevdiğinize sürpriz yapabilirsiniz. Her ne kadar sevdiğinizi yakından tanıyor, beğenilerini ve zevklerini az çok tahmin edebiliyor olsanız da farklı bir sevgililer günü hediye alternatifi seçebilirsiniz. Sevgililer Günü 2020, farklı hediyeler için yeni bir başlangıç olabilir.

Elbette Sevgililer Günü hediye demek değil. Yine de bugünü sonraki yıllarda da anımsatacak tercihler yapılabilir. Birçok kişi sevgiliye hediye alırken haklı olarak özenli seçimler yapmak adına çaba sarf ediyor. Sevdiğinizin ilgi alanına, varsa hobilerine uyan ya da günlük hayatta işini kolaylaştıracak birçok ürün alternatifi arasından Sevgililer Günü 2020 için seçim yapabilir, sonsuz bir derya olan sevgiller günü hediyeleri arasında boğulmaktan kurtulabilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Tüm dünyada 14 Şubat gününde kutlanan, çiftlerin birbirlerini anlamlı Sevgililer Günü sözleri ile mutlu ettiği ve yurt dışında St Valentine’s Day “Aziz Valentin Günü” olarak da anılan Sevgililer Günü, günümüzde Sevgililer Günü hediyeleri ve romantizmle ilişkilendirilse de aslında ardında derin bir hikaye barındırıyor. M.S. 270 tarihinde öldüğü tahmin edilen Aziz Valentin, dönemin kurallarına karşı gelerek Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle aynı dönemin imparatoru tarafından ölüme mahkum ediliyor. Valentin’in 14 Şubat günü Roma yakınlarında öldürüldüğü rivayet ediliyor.

Aradan geçen onca zamandan sonra günümüzde artık daha çok Sevgililer Günü hediyeleri ile, kartlarla ve Sevgililer Günü sözleri ile özdeşleşen 14 Şubat, tüm dünyada birçok insanın önem verdiği günler arasında yer alıyor. Her zaman için özel bir anlam taşıyacak olan sevgili hediyeleri için en özel seçimler yapılmaya çalışılıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

2020 yılı Sevgililer Günü 14 Şubat Cuma günü kutlanacak. Sevgilisine hediye almak veya indirimlerden faydalanmak isteyenleri bu tarihe kadar Mediamarkt.com.tr ve MediaMarkt mağazalarında rakipsiz kampanyalar bekliyor olacak.

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MediaMarkt’ta 14 Şubat hediyeleri için hem kadınlara hem de erkeklere hitap edecek sayısız ürün seçeneği bulunuyor. Sevgiliye hediye olarak göz atabileceğiniz ürünler kullanım alanlarına göre eğlenceli, fonksiyonel ve kullanışlı birer Sevgililer Günü hediye alternatifi olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Farklı yaş gruplarının beğenisini kazanacak Sevgililer Günü hediyeleri sayesinde Sevgililer Günü 2020 yılının da güzel hatıralara zemin hazırlamak mümkün oluyor.

Her ne kadar kadınlara ya da erkeklere özel Sevgililer Günü hediyeleri söz konusu olsa da 14 Şubat hediyeleri için seçim yaparken bir kısıtlamanız yok. Sevgilinize alabileceğiniz hediye seçenekleri arasında elektronik eşyadan kitaba, kişisel bakım eşyalarından spor malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor.

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