Karne Hediyesi

EN GÜZEL KARNE HEDİYELERİ MEDİAMARKT’TA!

2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Dönemi bitiyor, çocukların tatil günleri başlıyor. Bir eğitim ve öğretim dönemini ve yılını daha geride bırakan çocuklar, yıl boyu gösterdikleri performansın sonucu olan karnelerine kavuşuyorlar. Karneler çocuklar için kış vakti 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili habercisi iken, Haziran aylarında keyifli yaz günlerinin başladığının işareti oluyor. Karne hediyeleri ise tatile giren çocukların en büyük mutluluklarından biri olarak hem başarının ödülü oluyor, hem de teşvik edici bir özellik taşıyorlar. Çocuğunuza ister sürpriz bir karne hediyesi alın, isterseniz birlikte bir MediaMarkt mağazasına giderek karne hediyesi seçimini birlikte yapın. MediaMarkt en uygun koşullar ve geniş ürün yelpazesi ile hep yanınızda!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okulların Açılışı 9 Eylül 2019 İlk Ara Tatil 18 – 22 Kasım 2019 Sömestr Tatili 17 Ocak – 3 Şubat 2020 İkinci Ara Tatil 6 – 10 Nisan 2020 Okulların Kapanışı 19 Haziran 2020

HEDİYE VERMEK BAŞARIYI DESTEKLİYOR

Öğrencilere karne hediyesi almanın motive edici özellikleri olduğu ve okul başarısını olumlu etkilediği söyleniyor. Tatile gitmek, kışın ve yazın devam edebileceği özel etkinlikler planlamak zaten atılması gereken adımlar, karne hediyeleri ise daha özel olmalı. Çocuğunuzun kışın ve yazın yapması planlanan etkinliklere uygun hediyeler, örneğin kamp yapacaksa kamp malzemeleri, kış tatiline gidecekse aksiyon kamerası hediye etmek mümkün. Tatil günleri için yaş grubuna uygun eğlenceli ürünler de hediye seçenekleri arasında yerini alabilir.

Önemli olan hem çocuğunuz mutlu edecek, hem bir ihtiyacını karşılayacak hem de gelişimine olumlu katkı sağlayacak bir hediye seçmeniz. MediaMarkt'ın teknolojik ürünleri arasında öğrencilere karne hediyesi olabilecek sayısız ürün yer alıyor.

KARNE HEDİYESİ NE OLABİLİR?

2020 yılında karne hediyesi olarak çocuğunuza yaz tatili boyunca spor yaparken, oynarken kullanabileceği rahat spor kıyafetler alabileceğiniz gibi, eğitimine yardımcı ve geliştirici kitaplar almanız da mümkün. Okul öncesi karne hediyesi olarak puzzle, lego gibi oyuncaklar, kişisel gelişime olumlu katkı sağlayacak ürünler tercih edilebilir. Okul öncesi karne hediyesi seçenekleri arasında her türlü oyuncağın yanı sıra bisiklet, akülü araba, oyun havuzu gibi seçenekler de mümkün.

Çocuğunuza artık akıllı telefon alma vaktinin geldiğini, yaşının buna uygun olduğunu düşünüyorsanız, karne dönemi çocuğunuzu kendi akıllı telefonu ile tanıştırmak izin doğru zaman olabilir. Çocuğunuzun hep almak istediği akıllı telefon onu fazlasıyla mutlu edecek bir karne hediyesi olacaktır. Son dönem yaygınlaşan akıllı saatler de akıllı telefonu tamamlayan ve çocukları mutlu eden ürünler arasında yer alıyor.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER MUTLU EDİYOR

Tablet, bilgisayar, oyun konsolu gibi teknolojik ürünler ise her yaştan çocuğu sevince boğabilecek karne hediyeleri olarak öne çıkıyor. Eskiyen, ekranı kırılan tabletin yerine daha gelişkin bir tablet almak, eğitiminde de kullanabileceği bir bilgisayar hediye etmek güzel bir fikir olabilir. Tablet bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar modelleri çocuğunuz için eğlenceli birer hediye olacağı gibi, derslerinde kullanabileceği işlevli bir nitelik de taşıyabilir. Daha basit ve pratik bilgisayar seçebileceğiniz gibi, karne hediyesi olarak çocukların hayallerini süsleyen gelişkin oyun bilgisayarlarını da düşünebilirsiniz. Oyun bilgisayarlarına uygun oyun aksesuarları da çocukları mutlu edecek hediyeler olabilir.

Çocukların müziğe olan ilgisini destekleyecek enstrümanların yanı sıra, müzik dinlemesi için alacağınız teknolojik ürünler de düşünülebilir. MP3, MP4 player, üstün özellikli kulaklıklar, bluetooth hoparlörler ya da müzik aletleri çocuğunuzun seveceği hediyeler olarak düşünülebilir. Drone teknolojisi geliştikçe farklı yaş gruplarına uygun farklı modeller de yaygınlaşıyor. Cep telefonu ya da tabletle kullanılabilen, fotoğraf ve video da çekebilen basit drone modellerinden biri çocuğunuzu yaz ayları boyunca oynayabileceği bir hediye olarak fazlasıyla mutlu edecektir.

2020 KARNE HEDİYESİ & SÖMESTR İNDİRİMLERİ VE KAMPANYALARI

MediaMarkt'ta her bütçeye uygun, farklı marka ve modellerde teknolojik ürünler bulunuyor ve dönemsel kampanyalarla oldukça avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyorlar. MediaMarkt'ın karne dönemlerine özel duyurduğu özel kampanyalar ile farklı hediye modelleri daha da cazip fiyatlarla alınabiliyor.

Özellikle eğitim için de kullanılabilecek tablet ve bilgisayar modelleri her bütçeye uygun seçenekler içeriyor. Oldukça profesyonel özellikler taşıyan üst segment bir oyun bilgisayarı alabileceğiniz gibi, başlangıç düzeyinde pratik bir laptop almanız da mümkün. Bütçeniz ile ihtiyaç duyduğunuz ürün arasındaki bağlantıya doğru yanıtları verebilecek bir ürün geniş ürün yelpazesi içinde mutlaka bulunuyor.

2020 karne hediyeleri için açıklanan kampanya fırsatlarını ve özel avantajları görmek için MediaMarkt mağazalarına uğrayabilir, internet satış mağazasında ürünleri özellikleriyle birlikte inceleyebilirsiniz. Bildiğiniz, alıştığınız MediaMarkt güvencesiyle satış sonrası desteği, değiştirme avantajları ve oldukça gelişkin garanti koşulları ile güven içinde istediğiniz karne hediyesi ürününü satın alabilir, gönül rahatlığıyla çocuğunuzu kalite ile buluşturabilirsiniz.