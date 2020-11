Black Friday (Şahane Cuma)

Türkiye'de "Efsane Cuma" ve "Şahane Cuma" gibi farklı isimlerle bilinen Black Friday, her yıl dünyanın her yerinde milyonlarca insan tarafından heyecanla bekleniyor. Hesaplı alışveriş yapmayı seven, indirimleri hevesle takip eden kitleler için benzersiz bir fırsat olan Black Friday, MediaMarkt ile Türkiye'de de coşkuyla kutlanıyor. Sizleri her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük indirimlerle karşılayan MediaMarkt, Şahane Cuma'da indirimleri en çok takip edilen mağazalar arasında yerini alıyor.

Black Friday Nedir?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü kutlanan güne denir. Bu gün Kanada'da Ekim ayının ikinci pazartesisinde kutlanır. Tarihi 1932 yılına dayanan Black Friday, Yılbaşı alışveriş sezonunun başlangıç günü olarak da kabul edilir. Bu alışveriş sezonunun başlangıcına ilk defa 1961 yılında Black Friday denmiştir. Bu güne Black Friday denmesinin sebebi o yıl alışveriş çılgınlığından dolayı Philadelphia'da yoğun trafiklerin ve zorlukların oluşması.

Son yıllarda Black Friday birçok ülkede ün kazandı. Hem insanlar tarafından hem de mağaza yetkilileri tarafından olumlu bir şekilde karşılanan Black Friday, çok ünlü markaların özel indirimlerine yer verdiğinden heyecanla da bekleniyor.

Black Friday günü mağazalar çok erken bir saatte açılıyor ve günün çok geç saatlerinde kapanıyor. Şahane Cuma'da markalar beklenmedik indirimler ve kampanyalar yapıyor. Bu indirim ve kampanyaların büyük zorluklara, hijyenik açılardan olumsuzluklara sebep olmasının önüne geçmek amacıyla bazı tedbirler de alınıyor. Özellikle 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle tedbirler daha da artırılıyor ve tüketicilerin sağlığının korunması ve alışverişin hijyenik koşullarda gerçekleşmesi için gereklş tüm tedbirler alınıyor.

Bu tedbirler kapsamında mağazalara belli sayıda müşteri alınıyor. Mağazalar düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve giriş çıkışlarda dezenfektanlar bulunuyor. Sosyal mesafe kuralına da mağazalarda çok dikkat ediliyor.

Black Friday indirimlerinden yalnızca mağazalar ve alışveriş merkezlerinde değil internet ortamında da yararlanılabiliyor. E-ticarete özel kampanyalar, mağazalarda sunulan hizmetlerin birebiri markaların internet sitelerinde yer alıyor. Böylece tüketiciler, kalabalık ortamlardan, trafikten ve alışveriş kuyruklarından uzakta, kendi evlerinin konforunda keyifle alışveriş yapabiliyor.

Black Friday 2020 İndirimleri Ne Zaman?

Black Friday indirimleri dünyada her yıl Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma gününde kutlanıyor. Özellikle Amerika, Kanada gibi ülkelerde popüler olan ve son yıllarda tüm dünya tarafından kutlanan Black Friday Türkiye'de Şahane Cuma ismiyle bu yıl 27 Kasım 2020 gününe denk geliyor.

27 Kasım 2020'de başlayacak olan Black Friday önceki yıllarda olduğu gibi MediaMarkt'ta da büyük indirimler ve kampanyalarla kutlanacak. MediaMarkt, birçok ürün kategorisinde, bünyesinden bulunan birçok markada ve binlerce üründe görülmemiş indirimler yaparak tüketicilerini memnun etmeyi başarıyor.

İhtiyaç duyduğunuz tüm telefon, bilgisayar, televizyon gibi elektronik ürün ihtiyaçlarınızı MediaMarkt Şahane Cuma fırsatlarıyla bu yıl da satın alabilirsiniz.

Black Friday İndirimleri Ne Zaman Bitiyor?

Bu yıl 27 Kasım'da başlayacak olan Şahane Cuma indirimleri, bu günü takip eden birkaç günde de devam ediyor. MediaMarkt'ta 2-3 gün kadar süren Black Friday indirimlerinde birçok ihtiyacınızı kolayca giderebilirsiniz.

Gelişen teknolojinin etkileriyle ihtiyaçlar da farklı boyutlar kazanabiliyor. Özellikle elektronik eşyalar Black Friday'de en çok satılan ve günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan ürün çeşitleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda akıllı telefon, tablet, küçük ev aleti, beyaz eşya gibi ürün ihtiyaçlarınızı MediaMarkt'ın Şahane Cuma fırsatlarıyla karşılayabilir; kendinizi bu yıl da şımartabilir veya sevdiklerinize özel hediyeler alabilirsiniz.

Büyük küçük herkesin ilgiyle takip ettiği Black Friday'i MediaMarkt ile bu yıl da takip edin, hayalinizdeki ürünlere büyük indirimlerle sahip olun!