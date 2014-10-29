En Uygun Beyaz Eşya Fiyatları MediaMarkt’ta!

Beyaz eşyalar, evlerin ve ofislerin temel gereksinimleridir. Zaman tasarruflu, konforlu ve kaliteli bir yaşam için beyaz eşyalar olmazsa olmazlardandır. Çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları, dondurucular, ankastreler ve pişirme ürünleri beyaz eşya kategorisine girer. Temiz ve kuru kıyafetler, yeni gibi bulaşıklar, taze gıdalar ve lezzetli yemekler için beyaz eşyalar vazgeçilmezdir. MediaMarkt’ta LG, Samsung, Vestel, Electrolux ve Bosch gibi dünyaca ünlü markaların en kaliteli beyaz eşyaları uygun fiyatlarla sizlerin beğenisine sunulur.

Beyaz eşyada uygun fiyat denildiğinde akla ilk olarak MediaMarkt’ın gelmesi tesadüf değil. Çünkü MediaMarkt’ta en kaliteli, teknoloji harikası beyaz eşya modelleri her daim uygun fiyatlarla sizlerin beğenisine sunulur. Bu beyaz eşyalar size hem enerji tasarrufu hem de para tasarrufu sağlar. Ayrıca dünya kaynaklarının korunması için de beyaz eşya kullanımı şarttır. Örneğin bir bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri bulaşık ve çamaşırlarınızı çok daha az suyla yıkar. Bu ürünler bir de yüksek enerji sınıfına dahil olursa, elektrik faturalarınız da cep yakmayan hale gelir.

Beyaz Eşya Kampanyaları

MediaMarkt size sadece her dönem uygun fiyatlı beyaz eşyalar sunmakla kalmaz, düzenlediği dönemsel indirim ve kampanyalarla da beyaz eşya alışverişinizi çok daha kolay ve keyifli kılar.

MediaMarkt Outlet Fırsatları

MediaMarkt Outlet Fırsatları’nda her dönem farklı ürünler inanılmaz indirim oranlarıyla sizlerin beğenisine sunulur. Outlet’te her daim evlerin temel ihtiyaçlarından olan beyaz eşya ürünleri mevcuttur. Kimi zaman çamaşır makineleri, kimi zaman buzdolapları, kimi zaman ankastreler MediaMarkt Outlet Fırsatları’nda bulunur. Outlet’teki ürünler stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle satın almak istediğiniz ürünü Outlet kategorisinde gördüğünüz zaman acele etmeniz gerekir. MediaMarkt beyaz eşyalar kategorisindeki ürünleri değerlendirmek ve bu ürünler arasında karşılaştırma yapmak, dönemsel kampanyalardan faydalanmak için hayati önem taşır.

MediaMarkt Gece Kuşu Kampanyası

Hayalinizdeki beyaz eşya modellerine en uygun fiyatlarla sahip olabileceğiniz bir diğer MediaMarkt kampanyası da Gece Kuşu’dur. Gece Kuşu Kampanyası’ndaki ürünler saat akşam 22:00 ile sabah saat 07:00 saatleri arasında satın alınmalıdır. Gece Kuşu Kampanyası her düzenlendiğinde farklı ürünler indirime girer. En çok beğendiğiniz beyaz eşyalara sahip olmak için Gece Kuşu’nu düzenli olarak takip etmeniz gerekir.

Bunların yanı sıra, MediaMarkt beyaz eşyalar kategorisini incelediğinizde de karşınıza çıkabilecek kampanya ve indirimler mevcuttur. Kategori içerisinde düzenlenen bu indirimler, aile bütçenizi korur ve daha az para harcayarak evinizin daha fazla ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olur.

Beyaz Eşya Modelleri

Beyaz eşya modelleri çok çeşitlidir. Markaların her eve ve her ihtiyaca uygun olarak ürettikleri beyaz eşya modelleri vardır. Beyaz eşya fiyatları ürünün markasına, modeline, teknolojik özelliklerine ve üretiminde kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterir.

Mutfak Beyaz Eşyaları

Mutfağınızda gün içinde yaptığınız her türlü içeceği ve yemeği beyaz eşyalarla daha lezzetli kılabilir, ayrıca zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz. Kahve makinesi ve çay makinesi çeşitleriyle gün içerisinde kendinize lezzetli sıcak içecekler hazırlayabilir, tost makinesi çeşitleri ile günün her öğününde kendinize lezzetli tostlar hazırlayabilir ya da ekmek kızartabilirsiniz.

Hem ofislerinizde hem de evlerinizde kullanabileceğiniz buzdolapları ile daha az enerji harcayarak yiyeceklerinizi her daim taze tutabilirsiniz. Ofisiniz için büro tipi buzdolabı alabilir, eviniz içinse daha geniş hacimli çekmeceli buzdolabı modellerinden birini tercih edebilirsiniz.

Ankastre ve pişirme ürünleri de kendinize, ailenize ve sevdiklerinize hızlı ve kolay bir şekilde birbirinden lezzetli yemekler pişirmeniz için birebirdir. Tüm bu beyaz eşya modellerine ve çok daha fazlasına MediaMarkt’tan ulaşabilirsiniz.

Temizlik İçin Beyaz Eşya Modelleri

Çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri temizlik için kullanabileceğiniz beyaz eşya modellerindendir. Çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri evinizdeki hassas ve nazik ürünlerin zarar görmeden yıkanmasını sağlar. Ayrıca bu beyaz eşyalar, elde yıkamadan çok daha az su harcayarak su tasarrufu da yapmanıza yardımcı olur. Ofisiniz ve evinizin temizliği için kullanabileceğiniz bu beyaz eşya modellerine uygun fiyatlarla sahip olmak için MediaMarkt’ın beyaz eşyalar kategorisini inceleyebilirsiniz.

Beyaz Eşya Markaları

MediaMarkt’ta Arçelik, Beko, Bosch, Electrolux, LG, Profilo, Samsung, Vestel gibi dünyaca ünlü markaların ürettiği en kaliteli beyaz eşya modellerine uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Bosch Beyaz Eşya Modelleri

Alman devi Bosch, beyaz eşya konusunda akla ilk gelen markalardan biridir. Bosch tarafından üretilen beyaz eşya modelleri uzun yıllar boyunca keyifle kullanılabilir. Bosch’un yüksek enerji sınıfına dahil beyaz eşya modelleri evinizdeki işlerinizi hızlı ve kolay şekilde hallederken aynı anda enerji tasarrufu yapmanıza imkan tanır.

Electrolux Beyaz Eşya Modelleri

İtalyan markası Electrolux üretimi beyaz eşya modelleri, tüm dünyada eve ve ofislerde yoğun bir şekilde kullanılır. Electrolux’un ürünlerinin üretiminde kullandığı gelişmiş teknoloji ve ürün fiyatlarının aileler tarafından ulaşılabilir olması, bu markanın her daim yüksek talep görmesini sağlamaktadır.

Vestel Beyaz Eşya Modelleri

Ülkemizde en çok tercih edilen beyaz eşya markalarının başında gelen Vestel, uygun fiyat seçenekleri ile öne çıkıyor. Vestel beyaz eşya modelleri farklı bütçelere sahip olan ailelerin, bu ürünlere kolayca ulaşabileceği nitelikte olmalarıyla öne çıkıyor. Vestel’in yüksek enerji sınıfı beyaz eşya modelleri, evinizde enerji tasarrufu yapmanıza imkan tanıyor.

Samsung Beyaz Eşya Modelleri

Beyaz eşya ve elektronik alışverişinin en çok tercih edilen markalarından biri olan Samsung’un teknoloji harikası beyaz eşya modelleri, hayatlarınızı kolaylaştırmak üzere MediaMarkt’ta sizleri bekliyor. Samsung beyaz eşyalar MediaMarkt’ta uygun fiyatlarla sizlerin beğenisine sunuluyor.